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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2150 российских захватчиков, три танка, 14 бронемашин, 47 артсистем, три РСЗО, а также 312 единиц автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 616 тысяч военных