Потери армии РФ по состоянию на 12 ноября: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2150 российских захватчиков, три танка, 14 бронемашин, 47 артсистем, три РСЗО, а также 312 единиц автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 616 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 ноября атаковала портовую, нефтяную и транспортную инфраструктуру России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Также украинские силы поразили малый ракетный корабль "Буян-М".
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