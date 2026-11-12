Фото: ОВА

В ночь на 12 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград, Богдановская и Межирицкая громады. В результате ударов повреждены складские помещения, автомобили, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Возникли пожары.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь.

В Синельниковском районе в результате ударов повреждены складские помещения в Дубовиковской громаде.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, 15 человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район.