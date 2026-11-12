Российские дроны повредили склады и сельхозтехнику на Днепропетровщине
В ночь на 12 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград, Богдановская и Межирицкая громады. В результате ударов повреждены складские помещения, автомобили, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Возникли пожары.
В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь.
В Синельниковском районе в результате ударов повреждены складские помещения в Дубовиковской громаде.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, 15 человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район.
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