13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 12:49

Украинское бизнес-сообщество приветствует назначение Цивинского во главе БЭБ

06 августа 2025, 12:49
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Украинский совет бизнеса одобряет назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины

Об этом идет речь на сайте УБР, передает RegioNews.

Отмечается, что Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 124 бизнес-ассоциации разных отраслей, активно поддерживал законопроект по перезагрузке БЭБ при участии международных экспертов с решающим голосом.

"Назначение руководителя БЭБ чрезвычайно важно для бизнеса. Необходимо создать современный орган, который будет эффективно бороться с экономическими преступлениями, снижать давление на добропорядочный бизнес и защищать экономические интересы государства. Это ключ к восстановлению и развитию экономики", — подчеркнула Юлия Чумак, руководитель адвокационного направления Украинского Совета Бизнеса.

Она добавила, что после назначения директора необходимо вводить другие нормы закона. В частности, полная перезагрузка БЭБ, включая переаттестацию персонала.

Также важно закрепить ключевые показатели эффективности для БЭБ, в частности, среди них должны быть:

  1. Отношение количества начатых досудебных расследований к количеству обвинительных актов, направленных в суд.
  2. Соотношение обвинительных актов, направленных в суд, и количество обвинительных приговоров.
  3. Статистика остановленных уголовных производств.
  4. Удельный вес возмещения ущерба в уголовных производствах.
  5. Средняя продолжительность досудебных расследований и доля производств, продолжающихся более 18 месяцев.
  6. Динамика применения специальной конфискации и мер по юридическим лицам.
  7. Анализ дел по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
  8. Количество и стоимость арестованного имущества по сравнению с другими странами.
  9. Динамика количества обысков и их результативность.
  10. Соотношение внесенных в ЕРДР производств и приговоров.
  11. Количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену по кварталам.

Напомним, 6 августа Кабмин наконец-то утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Эпопея вокруг его назначения длилась несколько месяцев.

В июле Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, касающуюся вопросов национальной безопасности. В частности, отмечалось, что у отца Цивинского есть российское гражданство. Цивинский отрицает наличие контактов с отцом и требует официального объяснения этого отказа.

Такие события вызвало критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

30 июля украинцы снова вышли на улицы городов с мирными протестами. Среди главных требований – возвращение полномочий антикоррупционным органам, а также назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.

В этот же день на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.

Читайте также: Почему власть панически боится назначения независимого директора БЭБ

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украинская Рада Бизнесу БЭБ Александр Цивинский назначение бизнес предприниматели
Предпринимателей Харьковщины приглашают на бизнес-тренинги для стабильного заработка
05 августа 2025, 15:19
Экономическая поддержка Харьковщины: Зеленский анонсировал льготы для бизнеса
05 августа 2025, 10:49
Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года
05 августа 2025, 03:35
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
"Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме
06 августа 2025, 13:48
Травили людей и похищали деньги: в Кировоградской области задержали опасную банду
06 августа 2025, 13:44
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
06 августа 2025, 13:34
Украинцам выплачивают еще один вид помощи: нардеп Шуляк раскрыла подробности
06 августа 2025, 13:27
В Луцке водитель грузовика MAN насмерть сбил пешехода
06 августа 2025, 13:20
На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы переправить в Молдову двух клиентов
06 августа 2025, 13:19
На Львовщине пограничники задержали мужчину, у которого было 2 жены
06 августа 2025, 13:06
Эксглаву Государственной судебной администрации приговорили к 3 годам лишения свободы
06 августа 2025, 12:49
В Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться
06 августа 2025, 12:31
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »