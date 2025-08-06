Украинское бизнес-сообщество приветствует назначение Цивинского во главе БЭБ

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Об этом идет речь на сайте УБР, передает RegioNews.

Отмечается, что Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 124 бизнес-ассоциации разных отраслей, активно поддерживал законопроект по перезагрузке БЭБ при участии международных экспертов с решающим голосом.

"Назначение руководителя БЭБ чрезвычайно важно для бизнеса. Необходимо создать современный орган, который будет эффективно бороться с экономическими преступлениями, снижать давление на добропорядочный бизнес и защищать экономические интересы государства. Это ключ к восстановлению и развитию экономики", — подчеркнула Юлия Чумак, руководитель адвокационного направления Украинского Совета Бизнеса.

Она добавила, что после назначения директора необходимо вводить другие нормы закона. В частности, полная перезагрузка БЭБ, включая переаттестацию персонала.

Также важно закрепить ключевые показатели эффективности для БЭБ, в частности, среди них должны быть:

Отношение количества начатых досудебных расследований к количеству обвинительных актов, направленных в суд. Соотношение обвинительных актов, направленных в суд, и количество обвинительных приговоров. Статистика остановленных уголовных производств. Удельный вес возмещения ущерба в уголовных производствах. Средняя продолжительность досудебных расследований и доля производств, продолжающихся более 18 месяцев. Динамика применения специальной конфискации и мер по юридическим лицам. Анализ дел по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Количество и стоимость арестованного имущества по сравнению с другими странами. Динамика количества обысков и их результативность. Соотношение внесенных в ЕРДР производств и приговоров. Количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену по кварталам.

Напомним, 6 августа Кабмин наконец-то утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Эпопея вокруг его назначения длилась несколько месяцев.

В июле Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, касающуюся вопросов национальной безопасности. В частности, отмечалось, что у отца Цивинского есть российское гражданство. Цивинский отрицает наличие контактов с отцом и требует официального объяснения этого отказа.

Такие события вызвало критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

30 июля украинцы снова вышли на улицы городов с мирными протестами. Среди главных требований – возвращение полномочий антикоррупционным органам, а также назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.

В этот же день на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.

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