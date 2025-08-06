Украинское бизнес-сообщество приветствует назначение Цивинского во главе БЭБ
Украинский совет бизнеса одобряет назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины
Об этом идет речь на сайте УБР, передает RegioNews.
Отмечается, что Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 124 бизнес-ассоциации разных отраслей, активно поддерживал законопроект по перезагрузке БЭБ при участии международных экспертов с решающим голосом.
"Назначение руководителя БЭБ чрезвычайно важно для бизнеса. Необходимо создать современный орган, который будет эффективно бороться с экономическими преступлениями, снижать давление на добропорядочный бизнес и защищать экономические интересы государства. Это ключ к восстановлению и развитию экономики", — подчеркнула Юлия Чумак, руководитель адвокационного направления Украинского Совета Бизнеса.
Она добавила, что после назначения директора необходимо вводить другие нормы закона. В частности, полная перезагрузка БЭБ, включая переаттестацию персонала.
Также важно закрепить ключевые показатели эффективности для БЭБ, в частности, среди них должны быть:
- Отношение количества начатых досудебных расследований к количеству обвинительных актов, направленных в суд.
- Соотношение обвинительных актов, направленных в суд, и количество обвинительных приговоров.
- Статистика остановленных уголовных производств.
- Удельный вес возмещения ущерба в уголовных производствах.
- Средняя продолжительность досудебных расследований и доля производств, продолжающихся более 18 месяцев.
- Динамика применения специальной конфискации и мер по юридическим лицам.
- Анализ дел по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
- Количество и стоимость арестованного имущества по сравнению с другими странами.
- Динамика количества обысков и их результативность.
- Соотношение внесенных в ЕРДР производств и приговоров.
- Количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену по кварталам.
Напомним, 6 августа Кабмин наконец-то утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.
Эпопея вокруг его назначения длилась несколько месяцев.
В июле Кабинет Министров отказался утвердить кандидатуру Цивинского, ссылаясь на информацию, предоставленную Службой безопасности Украины, касающуюся вопросов национальной безопасности. В частности, отмечалось, что у отца Цивинского есть российское гражданство. Цивинский отрицает наличие контактов с отцом и требует официального объяснения этого отказа.
Такие события вызвало критику со стороны общественных организаций и бизнес-ассоциаций.
30 июля украинцы снова вышли на улицы городов с мирными протестами. Среди главных требований – возвращение полномочий антикоррупционным органам, а также назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.
В этот же день на очередном заседании правительства под руководством премьера Юлии Свириденко, вопрос о назначении Цивинского снова не был поддержан.
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