Экономическая поддержка Харьковщины: Зеленский анонсировал льготы для бизнеса
Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область заявил о дальнейшей государственной поддержке региона. Речь шла о создании специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях — для сохранения рабочих мест и украинского производства
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Ценим внимание Президента Владимира Зеленского к Харьковщине и благодарим за постоянную поддержку наших людей!", - отметил глава ОВА.
В рамках визита Глава государства также провел совещания с общинами, волонтерами, предпринимателями, медикам, педагогами и посетил позиции украинских военных на Волчанском и Липецком направлениях.
Защитники получили государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине".
Также Президент посетил молодежный хаб "Литера" на базе областной детской библиотеки, где встретился со школьниками и студентами.
Напомним, Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. Уже 1027 предприятий получили более 5,1 млрд. грн. государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.