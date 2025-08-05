Экономическая поддержка Харьковщины: Зеленский анонсировал льготы для бизнеса

Фото: Харьковская ОВА

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область заявил о дальнейшей государственной поддержке региона. Речь шла о создании специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях — для сохранения рабочих мест и украинского производства

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Ценим внимание Президента Владимира Зеленского к Харьковщине и благодарим за постоянную поддержку наших людей!", - отметил глава ОВА.

В рамках визита Глава государства также провел совещания с общинами, волонтерами, предпринимателями, медикам, педагогами и посетил позиции украинских военных на Волчанском и Липецком направлениях.

Фото: Харьковская ОВА

Защитники получили государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине".

Фото: Харьковская ОВА

Также Президент посетил молодежный хаб "Литера" на базе областной детской библиотеки, где встретился со школьниками и студентами.

Напомним, Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. Уже 1027 предприятий получили более 5,1 млрд. грн. государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.