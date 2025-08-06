Українська бізнес-спільнота вітає призначення Цивінського на чолі БЕБ

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Про це йдеться на сайті УБР, передає RegioNews.

Зазначається, що Українська Рада Бізнесу, що об'єднує 124 бізнес-асоціації різних галузей, активно підтримувала законопроєкт щодо перезавантаження БЕБ за участі міжнародних експертів із вирішальним голосом.

"Призначення керівника БЕБ є надзвичайно важливим для бізнесу. Необхідно створити сучасний орган, який ефективно боротиметься з економічними злочинами, знижуватиме тиск на доброчесний бізнес та захищатиме економічні інтереси держави. Це ключ до відновлення та розвитку економіки", — підкреслила Юлія Чумак, керівниця адвокаційного напряму Української Ради Бізнесу.

Вона додала, що після призначення директора неохідно впроваджувати інші норми закону. Зокрема повне перезавантаження БЕБ, включно з переатестацією персоналу.

Також важливо закріпити ключові показники ефективності для БЕБ, зокрема серед них мають бути:

Відношення кількості початих досудових розслідувань до кількості обвинувальних актів, направлених до суду. Співвідношення обвинувальних актів, направлених до суду, і кількість обвинувальних вироків. Статистика зупинених кримінальних проваджень. Питома вага відшкодування збитків у кримінальних провадженнях. Середня тривалість досудових розслідувань та частка проваджень, що тривають понад 18 місяців. Динаміка застосування спеціальної конфіскації та заходів щодо юридичних осіб. Аналіз справ за статтею 212 КК України (ухилення від сплати податків). Кількість і вартість арештованого майна, порівняння з іншими країнами. Динаміка кількості обшуків та їх результативність. Співвідношення внесених до ЄРДР проваджень і вироків. Кількість скарг бізнесу до бізнес-омбудсмена по кварталах.

Нагадаємо, 6 серпня Кабмін нарешті затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України.

Епопея навколо його призначення тривала кілька місяців.

У липні Кабінет Міністрів відмовився затвердити кандидатуру Цивінського, посилаючись на інформацію, надану Службою безпеки України, яка стосувалася питань національної безпеки. Зокрема, зазначалося, що батько Цивінського має російське громадянство. Цивінський заперечує наявність контактів із батьком і вимагає офіційного пояснення цієї відмови.

Такі події викликало критику з боку громадських організацій та бізнес-асоціацій.

30 липня українці знову вийшли на вулиці міст із мирними протестами. Серед головних вимог — повернення повноважень антикорупційним органам, а також призначення обраного керівника Бюро економічної безпеки.

У це й же день на черговому засіданні уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко, питання про призначення Цивінського знову не було підтримане.

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