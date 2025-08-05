Предпринимателей Харьковщины приглашают на бизнес-тренинги для стабильного заработка

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Эстонский совет по делам беженцев запускает новый этап онлайн-программы "Устойчивые инициативы для самозанятости" (RISE), направленной на помощь украинцам в создании и развитии собственного бизнеса. Программа реализуется при поддержке региональных партнеров, в частности, Харьковской ОВА

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews .

RISE состоит из трех основных компонентов:

Бизнес-тренинги – обучение от компании "ВЕБПРОМО" по маркетингу, финансам, брендингу, юриспруденции и презентациям бизнес-идей.

Менторская поддержка – до 4 месяцев сопровождения опытных экспертов.

Бизнес-гранты – до $2000 на запуск нового бизнеса или до $5000 на расширение существующего микробизнеса.

Программа ориентирована на жителей Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей.

Подать заявку могут граждане Украины, постоянно проживающие на подконтрольной территории. Люди с бизнес-идеями или уже действующие предприниматели (ФЛП), микробизнес которых насчитывает не более 10 работников.

Бизнес должен быть зарегистрирован в одной из указанных пяти областей.

Важное условие – отсутствие долгов, судебных процессов или нарушений трудового законодательства.

После проверки документов участники пройдут обучение, а наиболее перспективные бизнес-планы получат финансирование. Заявки будет оценивать экспертное жюри по реалистичности, бизнес-потенциалу, финансовым прогнозам и презентации.

Дедлайн подачи заявок – 13 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область заявил о дальнейшей государственной поддержке региона. Речь шла о создании специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях — для сохранения рабочих мест и украинского производства.