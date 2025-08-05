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05 августа 2025, 03:35

Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года

05 августа 2025, 03:35
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В половине 2025 года компании, входящие в Ассоциацию ритейлеров Украины, активизировали расширение торговой сети. Более 1000 магазинов открыли двери для покупателей

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

За первые шесть месяцев 2025 года компании открыли в Украине 1056 магазинов. При этом 326 магазинов закрылись. Таким образом, фиксируют прирост в 730 торговых объектах в Украине. На липец восемь основных отраслей ритейла объединяли 113 сетей с общим количеством 23 892 магазина.

Лидером по количеству торговых объектов Киев и Киевская область. Там работают 5622 магазина. Также прирост есть в Днепропетровской и Львовской областях: там насчитывается более 2 000 магазинов в каждом регионе. В Одесской и Харьковской областях количество торговых точек превышает 1000.

Напомним, ранее специалисты проводили опрос среди предпринимателей для Министерства экономики и Министерства цифровой трансформации. 7,8% компаний считают, что их финансово-экономическое состояние существенно ухудшится, 29,9% убеждены, что оно улучшится или существенно улучшится.

При этом 21,2% опрошенных владельцев бизнеса назвали финансово-экономическое состояние своих компаний плохим, 61,5% удовлетворительным или посредственным. Отличной или хорошей ситуацией называют 17,3% опрошенных предпринимателей.

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