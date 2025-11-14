10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 10:43

В Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ

14 ноября 2025, 10:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Подразделы Сил специальных операций Украины уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в населенном пункте Уют на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ССО, передает RegioNews.

В момент применения дронов в здании находился вражеский контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад. Противник накапливал силы под прикрытием погодных условий для окружения севера Покровско-Мирноградской агломерации.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели", - отметили в пресс-службе.

Данные о потерях противника уточняются.

В ССО подчеркнули, что Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия, чтобы уменьшить наступательные способности российских войск.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение.

Как известно, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео , на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
