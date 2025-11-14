В Донецкой области ССО уничтожили позиции 51-й армии РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Подразделы Сил специальных операций Украины уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в населенном пункте Уют на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ССО, передает RegioNews.

В момент применения дронов в здании находился вражеский контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад. Противник накапливал силы под прикрытием погодных условий для окружения севера Покровско-Мирноградской агломерации.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дроны ССО успешно достигли цели", - отметили в пресс-службе.

Данные о потерях противника уточняются.

В ССО подчеркнули, что Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия, чтобы уменьшить наступательные способности российских войск.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение.

Как известно, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео , на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области.