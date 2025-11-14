На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підрозділи Сил спеціальних операцій України знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що у момент застосування дронів у будівлі перебував ворожий контингент 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов для оточення півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Попри несприятливі погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі", – зазначили в пресслужбі.

Дані про втрати противника уточнюються.

В ССО наголосили, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій, щоб зменшити наступальні спроможності російських військ.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни не контролюють Покровськ і не взяли українські війська в оточення.

Як відомо, російські пропагандистські канали розповсюджують фейкове відео, на якому нібито зображені поранені українські військові, що виходять із Покровська Донецької області.