10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 10:43

На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ

14 листопада 2025, 10:43
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Підрозділи Сил спеціальних операцій України знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що у момент застосування дронів у будівлі перебував ворожий контингент 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов для оточення півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Попри несприятливі погодні умови, дрони ССО успішно досягли цілі", – зазначили в пресслужбі.

Дані про втрати противника уточнюються.

В ССО наголосили, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій, щоб зменшити наступальні спроможності російських військ.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни не контролюють Покровськ і не взяли українські війська в оточення.

Як відомо, російські пропагандистські канали розповсюджують фейкове відео, на якому нібито зображені поранені українські військові, що виходять із Покровська Донецької області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна армія Донецька область Покровськ ССО ЗСУ російська армія дрони
Комбінований удар по критичній інфраструктурі: сили ППО вночі збили 14 ракет і 405 дронів
14 листопада 2025, 09:53
У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок атаки 13 листопада зросла до восьми
14 листопада 2025, 09:39
Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атаки
14 листопада 2025, 09:23
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »