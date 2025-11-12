14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 17:59

РФ распространяет ИИ-видео якобы выхода украинских военных из Покровска - Генштаб

12 ноября 2025, 17:59
Читайте також
українською мовою

Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Генштабе отметили, что верификация ролика с помощью специального программного обеспечения показала: видео создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют не естественная речь, плавающие в воздухе носилки и нереалистичные детали — в частности, лишние ноги у некоторых военных.

Кроме того, информация, распространяемая российскими ресурсами, о якобы сдаче в плен 25 военных 38-й бригады морской пехоты, является фейковой, подчеркнули в Генштабе.

"Это очередная информационно-психологическая операция врага, направленная на подрыв доверия к Вооруженным Силам Украины и деморализацию общества", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года — захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.

В Винницкой области будут судить чиновников ВСУ за растрату средств на закупках
12 ноября 2025, 08:28
Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1000 оккупантов
12 ноября 2025, 07:09
На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина
11 ноября 2025, 19:46
11 ноября 2025
В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"
12 ноября 2025, 19:44
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: перекрыта одна полоса движения
12 ноября 2025, 19:07
Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
12 ноября 2025, 19:00
Безуглая призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича"
12 ноября 2025, 18:58
На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина
12 ноября 2025, 18:48
Отключение света 13 ноября: в Укрэнерго объявили графики ограничений
12 ноября 2025, 18:45
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
Устал и умоляет расторжение брака: в Ровенской области мужчина подал в суд, чтобы развестись
12 ноября 2025, 18:22
На Хмельнитчине осудили военнослужащего, который нетрезвый сбил велосипедиста
12 ноября 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
