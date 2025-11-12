РФ распространяет ИИ-видео якобы выхода украинских военных из Покровска - Генштаб

Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Генштабе отметили, что верификация ролика с помощью специального программного обеспечения показала: видео создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют не естественная речь, плавающие в воздухе носилки и нереалистичные детали — в частности, лишние ноги у некоторых военных.

Кроме того, информация, распространяемая российскими ресурсами, о якобы сдаче в плен 25 военных 38-й бригады морской пехоты, является фейковой, подчеркнули в Генштабе.

"Это очередная информационно-психологическая операция врага, направленная на подрыв доверия к Вооруженным Силам Украины и деморализацию общества", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года — захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.