09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 10:48

Сырский опроверг контроль россиян над Покровском

13 ноября 2025, 10:48
Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение

Об этом он сообщил по результатам поездки на Покровское направление, передает RegioNews.

По словам Сырского, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от слаженности действий органов управления и подразделений ВСУ.

Покровское направление остается ключевым в контексте наступления врага, где фиксируют наибольшее количество ежедневных штурмовых действий и сосредоточена значительная часть его группировки.

Украинские защитники продолжают постепенно брать под контроль определенные районы, поддерживать логистические пути и организовывать эвакуацию раненых, ведя активную борьбу с малыми штурмовыми группами противника и уничтожая легкую вражескую технику.

Также идет поиск и уничтожение врага на близлежащем Очеретинском направлении: за последнюю неделю в результате поисково-ударных действий очищено 7,4 км территории Покровского района.

Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом или оцеплении украинских подразделений речь не идет.

Напомним, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года – захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.

Донецкая область Сырский Александр Станиславович Покровск ВСУ война российская армия бои
Оккупанты захватили два населенных пункта на Запорожье и продвинулись на востоке – DeepState
13 ноября 2025, 07:08
В Днепре автобус группы "Без обмежень" попал в ДТП с легковушкой
13 ноября 2025, 10:59
На Черниговщине водитель легковушки насмерть сбил женщину
13 ноября 2025, 10:52
Атака на Одесщину: в ГСЧС показали, как тушили пожар на объекте транспортной инфраструктуры
13 ноября 2025, 10:35
СМИ показали общее фото Зеленского и Чернышева, подозреваемого в коррупционных схемах
13 ноября 2025, 10:15
Между кризисом и шансом: как Украина может стать сильнее после коррупционного скандала
13 ноября 2025, 10:14
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
13 ноября 2025, 09:56
Часть Корабельного района Херсона осталась без света из-за обстрелов
13 ноября 2025, 09:54
В Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть российского беспилотника
13 ноября 2025, 09:49
В Киеве накрыли незаконное производство и сбыт алкоголя
13 ноября 2025, 09:38
