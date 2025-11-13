Сырский опроверг контроль россиян над Покровском

Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение

Об этом он сообщил по результатам поездки на Покровское направление, передает RegioNews.

По словам Сырского, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от слаженности действий органов управления и подразделений ВСУ.

Покровское направление остается ключевым в контексте наступления врага, где фиксируют наибольшее количество ежедневных штурмовых действий и сосредоточена значительная часть его группировки.

Украинские защитники продолжают постепенно брать под контроль определенные районы, поддерживать логистические пути и организовывать эвакуацию раненых, ведя активную борьбу с малыми штурмовыми группами противника и уничтожая легкую вражескую технику.

Также идет поиск и уничтожение врага на близлежащем Очеретинском направлении: за последнюю неделю в результате поисково-ударных действий очищено 7,4 км территории Покровского района.

Сырский подчеркнул, что о контроле россиян над городом или оцеплении украинских подразделений речь не идет.

Напомним, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что РФ может быть на грани своего крупнейшего территориального достижения за последние два года – захват города Покровск Донецкой области. Там россияне сосредоточили огромную группировку.