В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил

Скриншот с видео
В Константиновке Донецкой области офицер отделения коммуникации 24 ОМБр спас иностранную съемочную группу, которую атаковал российский FPV-дрон

Как передает RegioNews, видео сбивание дрона обнародовала прессслужба 24 ОМБр.

Инцидент произошел при сопровождении журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Она документировала повреждения Свято-Успенского храма, вызванные обстрелом российских оккупационных сил.

Пресофицер Олег Петрасюк вовремя заметил угрозу и уничтожил дрон из автомата, который спас жизнь побратимов и журналистки.

Как известно, 11 октября российские оккупанты нанесли удар по Константиновке управляемой авиационной бомбой ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.

Напомним, 23 октября в Краматорске съемочная группа телеканала украинского иновещания FREEДОМ попала под обстрел российского БПЛА "Ланцет". В результате вражеской атаки погибли военная корреспондентка Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин

