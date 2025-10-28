Фото: иллюстративное

В ночь на 28 октября российские войска снова нанесли удар по объектам гражданской газовой инфраструктуры

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В результате очередной атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады "Нафтогаза", которые оценивают масштабы повреждений и уже приступили к восстановительным работам.

"Это уже седьмая целенаправленная атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября. Никакого военного значения атакуемые россией объекты не имеют. Единственная цель этих ударов – оставить украинцев без газа и тепла", – отметил Сергей Корецкий.

По его словам, целью таких действий окупантов является попытка оставить украинцев без тепла и газа накануне отопительного сезона. Несмотря на это, энергетики продолжают оперативно восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы обеспечить стабильную поставку газа потребителям.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне атаковали два района Днепропетровщины. В результате вражеских обстрелов повреждены сельхозпредприятие и газопровод.