На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив

Скриншот із відео

У Костянтинівці Донецької області офіцер відділення комунікації 24 ОМБр врятував іноземну знімальну групу, яку атакував російський FPV-дрон

Як передає RegioNews відео збиття дрона оприлюднила пресслужба 24 ОМБр.

Інцидент стався під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вона документувала пошкодження Свято-Успенського храму, спричинені обстрілом російських окупаційних сил.

Пресофіцер Олег Петрасюк вчасно помітив загрозу та знищив дрон із автомата, що врятувало життя побратимів та журналістки.

Як відомо, 11 жовтня російські окупанти завдали удару по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Нагадаємо, 23 жовтня у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.