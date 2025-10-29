09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
00:30  29 жовтня
Україна збільшила експорт сирів: показник перевищує 40 мільйонів доларів
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 09:15

На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив

29 жовтня 2025, 09:15
Скриншот із відео
У Костянтинівці Донецької області офіцер відділення комунікації 24 ОМБр врятував іноземну знімальну групу, яку атакував російський FPV-дрон

Як передає RegioNews відео збиття дрона оприлюднила пресслужба 24 ОМБр.

Інцидент стався під час супроводу журналістки нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вона документувала пошкодження Свято-Успенського храму, спричинені обстрілом російських окупаційних сил.

Пресофіцер Олег Петрасюк вчасно помітив загрозу та знищив дрон із автомата, що врятувало життя побратимів та журналістки.

Як відомо, 11 жовтня російські окупанти завдали удару по Костянтинівці керованою авіаційною бомбою ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Нагадаємо, 23 жовтня у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.

Росіяни скинули авіабомбу на селище на Запоріжжі: постраждали люди
28 жовтня 2025, 13:36
Ворог завдав удару по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: що відомо
28 жовтня 2025, 12:37
Чернігівщина під ударами БпЛА: надзвичайники врятували жінку
28 жовтня 2025, 08:48
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Перевдягнулись у форму спецпідрозділу: на Буковині колишній правоохоронець перевозив ухилянтів за кордон "під прикриттям"
29 жовтня 2025, 10:00
Трухнов і посадовці Одеси отримали підозри: подробиці від поліції
29 жовтня 2025, 09:49
Сили ППО вночі знешкодили 93 зі 126 російських дронів: є влучання на десяти локаціях
29 жовтня 2025, 09:35
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 09:22
На Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за $7 тисяч
29 жовтня 2025, 09:07
Пошкодження значні: на Одещині 27 тисяч родин залишаються без світла після ворожої атаки
29 жовтня 2025, 08:52
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі Чернігова
29 жовтня 2025, 08:41
Масована атака на Одещину: пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
29 жовтня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
