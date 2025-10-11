РФ сбросила бомбу на церковь в Константиновке, есть жертвы

фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОГА (ОВА)

Армия РФ 11 октября обстреляла Константиновку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Повреждена церковь, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке.

"Россияне снова атаковали город авиабомбами – убили двух местных мужчин 49 и 56 лет. Повреждены 9 частных домов и церковь", – говорится в сообщении.

Кроме того, на месте ушиба полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Ребёнок не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка.

Ранее украинские пограничники отбили вражеский штурм Константиновки Донецкой области. Враг применил тяжелую бронетехнику: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ и т.д.