09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
23 октября 2025, 12:37

В Краматорске российский дрон унес жизни журналистки и оператора

23 октября 2025, 12:37
Фото: Донецкая ОВА
Сегодня, 23 октября, в Краматорске съемочная группа телеканала украинского иновещания FREEДОМ попала под обстрел российского БПЛА "Ланцет". В результате вражеской атаки погибли военная корреспондентка Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин

Об этом сообщила пресс-служба телеканала, передает RegioNews.

Отмечается, что специальный корреспондент Александр Колычев с ранениями доставлен в больницу.

Как рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились журналистка и оператор.

"С первых дней полномасштабного вторжения России они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донбасса, были везде всегда первыми", – написал Филашкин.

Коллеги и местная община выражают глубокую грусть и соболезнования семьям, близким и коллегам Алены и Евгения.

Альона Грамова родилась в городе Енакиево Донецкой области. С 2021 работала военной корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания.

По образованию Алена – финансист, после начала российской агрессии в 2014 году она стала волонтером, а впоследствии начала работать военной корреспонденткой.

В июне 2023 года президент Владимир Зеленский наградил журналистку орденом "Княгини Ольги" III степени. В том же году она стала лауреткой областного конкурса "Женщина Донбасса" в номинации "Журналистка года".


Евгений Крамазин также родился в Донецкой области – в Краматорске. Он работал оператором каналов украинского государственного иновещания с 2022 года. Евгению было 33 года.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли около 200 украинских деятелей искуства и более 100 работников медиа.

СМИ Краматорск Донецкая область дрон атака журналистка оператор
