Россияне сбросили авиабомбу на поселок в Запорожье: пострадали люди
Российская авиация сбросила авиационную бомбу на один из поселков Запорожского района во вторник днем, 28 октября
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, в результате атаки загорелся частный дом.
Сначала информировали об одном пострадавшем, но сейчас известно, что пострадали уже двое мужчин в возрасте 44 и 62 лет.
Бомба упала вблизи жилого дома, частично разрушив его и повредив хозяйственные постройки. Пожар удалось потушить силами спасателей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, в ночь на 28 октября российские войска снова нанесли удар по объектам гражданской газовой инфраструктуры. В результате очередной атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады.