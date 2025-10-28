14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 13:36

Россияне сбросили авиабомбу на поселок в Запорожье: пострадали люди

28 октября 2025, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российская авиация сбросила авиационную бомбу на один из поселков Запорожского района во вторник днем, 28 октября

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки загорелся частный дом.

Сначала информировали об одном пострадавшем, но сейчас известно, что пострадали уже двое мужчин в возрасте 44 и 62 лет.

Бомба упала вблизи жилого дома, частично разрушив его и повредив хозяйственные постройки. Пожар удалось потушить силами спасателей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 28 октября российские войска снова нанесли удар по объектам гражданской газовой инфраструктуры. В результате очередной атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война атака авиабомба пожар пострадавшие
Россияне утром обстреляли центр города Херсона: власти показали последствия
28 октября 2025, 10:47
В Киеве увеличилось количество погибших в результате российского обстрела 22 октября
28 октября 2025, 10:27
Силы ПВО обезвредили 26 из 38 дронов, которые россияне запустили по Украине
28 октября 2025, 09:25
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01
В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 14:57
Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир
28 октября 2025, 14:55
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
28 октября 2025, 14:35
Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14
Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »