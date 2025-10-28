Россияне сбросили авиабомбу на поселок в Запорожье: пострадали люди

Фото: Запорожская ОВА

Российская авиация сбросила авиационную бомбу на один из поселков Запорожского района во вторник днем, 28 октября

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки загорелся частный дом.

Сначала информировали об одном пострадавшем, но сейчас известно, что пострадали уже двое мужчин в возрасте 44 и 62 лет.

Бомба упала вблизи жилого дома, частично разрушив его и повредив хозяйственные постройки. Пожар удалось потушить силами спасателей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 28 октября российские войска снова нанесли удар по объектам гражданской газовой инфраструктуры. В результате очередной атаки, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады.