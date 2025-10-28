Черниговщина под ударами БпЛА: чрезвычайники спасли женщину

Фото: ГСЧС Черниговщины

В Черниговской области враг нанес удары с помощью беспилотников, возникли пожары

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Корюковском районе удар спровоцировал пожар на объекте, который спасатели оперативно ликвидировали.

В Новгород-Северском районе было повреждено административное здание. Во время тушения возгорания на крыше спасатели спасли женщину 1958 года рождения.

В Чернигове попадание пришлось на техническое здание одного из предприятий. Пожар быстро был потушен, пострадавших нет.

Напомним, в Чернигове поздно вечером понедельника, 27 октября, произошел взрыв. По данным местных властей, зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются.