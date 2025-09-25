07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
09:53  25 сентября
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 09:05

Российские обстрелы в Донецкой области: 5 человек погибли, 17 – ранены

25 сентября 2025, 09:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские войска за прошедшие сутки, 24 сентября, убили пятерых жителей Донецкой области и более десятка ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне убили четыре человека в Константиновке и одного человека в Алексеево-Дружковке. Еще 17 человек в области за сутки получили ранения.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области (3663 погибших и 8201 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники.

Как известно, в ночь на 25 сентября враг атаковал Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Зафиксировано 13 попаданий ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в одном месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы погибшие Донецкая область российская армия гражданские раненые
Российский дрон атаковал поселок на Харьковщине: возник пожар на предприятии, погиб мужчина
25 сентября 2025, 08:39
Россияне били по Днепропетровщине "Градами" и дронами: повреждены дома
25 сентября 2025, 08:09
Вражеские дроны повредили инфраструктуру на Кировоградщине: обесточены несколько населенных пунктов
25 сентября 2025, 07:25
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от вражеских атак: восемь – в тяжелом состоянии
25 сентября 2025, 10:45
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС
25 сентября 2025, 10:29
"Журналистика" под прикрытием: россияне учат детей распространять пропаганду
25 сентября 2025, 10:27
Черниговщина под массированными атаками: повреждены дома и объект инфраструктуры, возникли пожары
25 сентября 2025, 10:08
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
25 сентября 2025, 09:53
Пожар на Подоле в Киеве: загорелись четыре автомобиля
25 сентября 2025, 09:51
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ
25 сентября 2025, 09:40
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство табака: изъято более 11 тонн продукции
25 сентября 2025, 09:28
В Киевской области избили мужчину возле железнодорожного вокзала: пострадавший в больнице
25 сентября 2025, 09:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »