Российские обстрелы в Донецкой области: 5 человек погибли, 17 – ранены

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска за прошедшие сутки, 24 сентября, убили пятерых жителей Донецкой области и более десятка ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне убили четыре человека в Константиновке и одного человека в Алексеево-Дружковке. Еще 17 человек в области за сутки получили ранения.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области (3663 погибших и 8201 пострадавший) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники.

Как известно, в ночь на 25 сентября враг атаковал Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Зафиксировано 13 попаданий ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в одном месте.