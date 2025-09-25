Російські обстріли на Донеччині: 5 людей загинули, 17 – поранені
Російські війська минулої доби, 24 вересня, вбили п'ятьох жителів Донецької області та понад десяток поранили
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, росіяни вбили чотирьох людей у Костянтинівці та одну людину в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.
Філашкін додав, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3663 загиблих і 8201 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники.
Як відомо, в ніч на 25 вересня ворог атакував Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано 13 влучань ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще в одному місці.