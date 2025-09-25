Російські обстріли на Донеччині: 5 людей загинули, 17 – поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили чотирьох людей у Костянтинівці та одну людину в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.

Філашкін додав, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3663 загиблих і 8201 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники.

Як відомо, в ніч на 25 вересня ворог атакував Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано 13 влучань ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще в одному місці.