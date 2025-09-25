07:54  25 вересня
25 вересня 2025, 09:05

Російські обстріли на Донеччині: 5 людей загинули, 17 – поранені

25 вересня 2025, 09:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська минулої доби, 24 вересня, вбили п'ятьох жителів Донецької області та понад десяток поранили

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили чотирьох людей у Костянтинівці та одну людину в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.

Філашкін додав, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3663 загиблих і 8201 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники.

Як відомо, в ніч на 25 вересня ворог атакував Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано 13 влучань ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще в одному місці.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
