Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По Никопольскому району враг бил из "Градов", артиллерии и беспилотников. Под огонь попали райцентр, а также Марганецкая и Покровская громады.

По уточненным данным, возросло количество пострадавших в результате вчерашних атак на район: повреждения получили еще два человека – 68-летняя женщина и 59-летний мужчина. В Покровской громаде после попадания FPV-дрона повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Дроны враг направлял и на громады Синельниковского района. В Покровской загорелся частный дом, в Украинском – сухая трава.

Глава ОВА отметил, что ночью защитники неба уничтожили пять вражеских беспилотников над областью.

Фото – Никопольщина.

Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.

Ночью вражеские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.