Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 сентября враг атаковал Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 150 российских дронов – Shahed, "Гербера" и других типов – на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано 13 попаданий ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в одном месте.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается – с севера зашли новые группы ударных БпЛА. Граждан призывали соблюдать меры безопасности.

Напомним, 25 сентября около 04:00 на Запорожском направлении украинские защитники сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.