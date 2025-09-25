Фото: armyinform

В ночь на 25 сентября Кировоградщина подверглась очередной вражеской атаке дронов. Удар был направлен по объекту инфраструктуры

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В результате атаки от электроснабжения частично отключены три населенных пункта.

Повреждены несколько жилых домов. К счастью, люди не пострадали.

На месте уже работают аварийные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.

Из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях частично обесточена железная дорога.