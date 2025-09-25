Вражеские дроны повредили инфраструктуру на Кировоградщине: обесточены несколько населенных пунктов
В ночь на 25 сентября Кировоградщина подверглась очередной вражеской атаке дронов. Удар был направлен по объекту инфраструктуры
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
В результате атаки от электроснабжения частично отключены три населенных пункта.
Повреждены несколько жилых домов. К счастью, люди не пострадали.
На месте уже работают аварийные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.
Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.
Из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях частично обесточена железная дорога.
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Российский дрон атаковал поселок на Харьковщине: возник пожар на предприятии, погиб мужчина
25 сентября 2025, 08:39"Помогала" по хозяйству: на Житомирщине женщина украла с карточки пенсионера более 18 тыс грн
25 сентября 2025, 08:23В Черновцах из реки достали тело мужчины
25 сентября 2025, 08:18Россияне били по Днепропетровщине "Градами" и дронами: повреждены дома
25 сентября 2025, 08:09ВСУ сбили российский Су-34 на Запорожском направлении
25 сентября 2025, 07:58В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 07:54Постпутин и анатомия 90-х: как рассыпался российский миф
25 сентября 2025, 07:46Армия РФ за сутки потеряла на войне против Украины самолет, спецтехнику и 940 оккупантов
25 сентября 2025, 07:34Суд оставил Шуфрича под стражей до 4 октября
25 сентября 2025, 07:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все блоги »