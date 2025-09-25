Российский дрон атаковал поселок на Харьковщине: возник пожар на предприятии, погиб мужчина
Ночью 25 сентября россияне атаковали беспилотником поселок Приколотный в Купянском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Попание пришлось по территории местного коммунального предприятия.
В результате удара разрушено административное здание, вспыхнул пожар. К сожалению, погиб 59-летний мужчина.
К тушению и ликвидации последствий были привлечены 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.
Ночью вражеские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.