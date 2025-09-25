Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Попание пришлось по территории местного коммунального предприятия.

В результате удара разрушено административное здание, вспыхнул пожар. К сожалению, погиб 59-летний мужчина.

К тушению и ликвидации последствий были привлечены 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области.

Ночью вражеские дроны повредили инфраструктуру в Кировоградской области. В результате атаки обесточены несколько населенных пунктов.