11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
08:12  09 сентября
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 12:43

Яровая под авиаударом: 21 погибший, среди них – пенсионеры и работники почты

09 сентября 2025, 12:43
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В результате российского удара по поселку Яровая погиб по меньшей мере 21 человек, еще более 20 – ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

"Это не военные действия – это чистый терроризм", – подчеркнул он.

По предварительным данным, удар был нанесен в момент, когда в поселке раздавали пенсии. Среди погибших местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, отметили в Нацполиции.

На месте трагедии работают спасатели, медики, полиция и представители местных властей.

Также прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и подразделение "Белый ангел". В полиции подчеркивают, что Яровая расположена всего в 8 километрах от линии боевого столкновения.

Точные данные о количестве пострадавших и масштабах разрушений устанавливаются.

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось о 20 погибших.

Как известно, в течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Кроме того, ранения получили 10 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты пенсия Донецкая область Укрпочта пенсионеры авиабомба Яровая
В Краматорске россияне дроном ударили по школе
09 сентября 2025, 11:58
Ситуация на Запорожской АЭС приближается к опасной черте – МАГАТЭ
09 сентября 2025, 10:36
Россияне ночью обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
09 сентября 2025, 09:24
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Харькове для женщин проведут курс солнечной энергетики: как присоединиться
09 сентября 2025, 13:25
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
09 сентября 2025, 12:55
В Харькове работница метро спасла жизнь пассажирки
09 сентября 2025, 12:25
Россия ударила авиабомбой по гражданским в Донецкой области: более 20 погибших
09 сентября 2025, 12:25
На Киевщине ликвидируют последствия непогоды – без света 11 тысяч абонентов
09 сентября 2025, 12:10
В Краматорске россияне дроном ударили по школе
09 сентября 2025, 11:58
Вместительный и надежный: обзор грузового фургона Peugeot Partner
09 сентября 2025, 11:55
В Днепре мужчина хотел перекинуть метадон через забор колонии – получил 8 лет лишения свободы
09 сентября 2025, 11:39
На Львовщине поезд сбил насмерть 32-летнего мужчину
09 сентября 2025, 11:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »