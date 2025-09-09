Яровая под авиаударом: 21 погибший, среди них – пенсионеры и работники почты

Фото: Национальная полиция

В результате российского удара по поселку Яровая погиб по меньшей мере 21 человек, еще более 20 – ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

"Это не военные действия – это чистый терроризм", – подчеркнул он.

По предварительным данным, удар был нанесен в момент, когда в поселке раздавали пенсии. Среди погибших местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, отметили в Нацполиции.

На месте трагедии работают спасатели, медики, полиция и представители местных властей.

Также прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и подразделение "Белый ангел". В полиции подчеркивают, что Яровая расположена всего в 8 километрах от линии боевого столкновения.

Точные данные о количестве пострадавших и масштабах разрушений устанавливаются.

Напомним, сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Сообщалось о 20 погибших.

Как известно, в течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Кроме того, ранения получили 10 человек.