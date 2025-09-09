Фото: скриншот

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Под вражеский огонь попали торговые киоски.

"Для некоторых это стало домом после потери дома в пригороде. А еще несколько десятков горожан потеряли возможность содержать свои семьи. Их рабочие места армия страны-агрессорки превратила в пожарище", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 сентября россияне атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.

Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.