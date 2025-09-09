Россияне ночью обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
В ночь на 9 сентября российские войска обстреляли центральную часть Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
Под вражеский огонь попали торговые киоски.
"Для некоторых это стало домом после потери дома в пригороде. А еще несколько десятков горожан потеряли возможность содержать свои семьи. Их рабочие места армия страны-агрессорки превратила в пожарище", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 9 сентября россияне атаковали ударными дронами Запорожья. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.
Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.
