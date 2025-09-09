В Краматорске россияне дроном ударили по школе

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.

"В 9:42 произошел повторный Краматорский обстрел. Предварительно, с применением ударного БпЛА, российские войска ударили по территории образовательного учреждения города", – говорится в сообщении.

На месте работают все соответствующие службы.

Как известно, с утра Краматорск уже находился под ударом российских беспилотников. В 8:10 зафиксировано попадание рядом с многоквартирным домом, в 8:42 – удар ударного БпЛА в многоквартирный жилой дом.

Напомним, в течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Кроме того, ранения получили 10 человек.