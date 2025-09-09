В Краматорске россияне дроном ударили по школе
Российские оккупационные войска нанесли удар дроном по школе в Краматорске Донецкой области. Последствия атаки устанавливаются
Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.
"В 9:42 произошел повторный Краматорский обстрел. Предварительно, с применением ударного БпЛА, российские войска ударили по территории образовательного учреждения города", – говорится в сообщении.
На месте работают все соответствующие службы.
Как известно, с утра Краматорск уже находился под ударом российских беспилотников. В 8:10 зафиксировано попадание рядом с многоквартирным домом, в 8:42 – удар ударного БпЛА в многоквартирный жилой дом.
Напомним, в течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Кроме того, ранения получили 10 человек.