11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
08:12  09 вересня
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 12:43

Ярова під авіаударом: 21 загиблий, серед них – пенсіонери й працівники пошти

09 вересня 2025, 12:43
Фото: Національна поліція
Унаслідок російського удару по селищу Ярова загинула щонайменше 21 людина, ще понад 20 – поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Це не воєнні дії – це чистий тероризм", – наголосив він.

За попередніми даними, удар був нанесений у момент, коли в селищі роздавали пенсії. Серед загиблих – місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, зазначили в Нацполіції.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади.

Також прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та підрозділ "Білий янгол" У поліції наголошують, що Ярова розташована лише за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Точні дані щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося про 20 загиблих.

Як відомо, впродовж 8 вересня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули шестеро мирних мешканців. Окрім того, поранень зазнали 10 людей.

війна окупанти пенсія Донецька область Укрпошта пенсіонери авіабомба Ярова
