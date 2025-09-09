Ярова під авіаударом: 21 загиблий, серед них – пенсіонери й працівники пошти
Унаслідок російського удару по селищу Ярова загинула щонайменше 21 людина, ще понад 20 – поранені
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Це не воєнні дії – це чистий тероризм", – наголосив він.
За попередніми даними, удар був нанесений у момент, коли в селищі роздавали пенсії. Серед загиблих – місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, зазначили в Нацполіції.
На місці трагедії працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади.
Також прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та підрозділ "Білий янгол" У поліції наголошують, що Ярова розташована лише за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Точні дані щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося про 20 загиблих.
Як відомо, впродовж 8 вересня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули шестеро мирних мешканців. Окрім того, поранень зазнали 10 людей.