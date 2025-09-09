07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
08:27  09 сентября
Контрабанда на 2 миллиона: иностранец пытался ввезти на Львовщину брендовую одежду и косметику
08:12  09 сентября
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 10:36

Ситуация на Запорожской АЭС приближается к опасной черте – МАГАТЭ

09 сентября 2025, 10:36
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Запорожской атомной электростанции нарушены шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности, что представляет серьезную угрозу

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совета управляющих агентства в Вене, передает RegioNews.

По его словам, из шести внешних линий электропередач работает только одна. Если с ней что-нибудь произойдет – станция может остаться без питания, что критически опасно.

Все шесть реакторов остановлены и находятся в холодном состоянии, но Гросси предупреждает: перезапустить их сейчас невозможно, ведь станция не готова к этому из-за проблем с охлаждением.

Уровень воды в охлаждающем пруду упал до 13,4 м. Если опустится ниже 12 м – система охлаждения просто перестанет работать.

Гросси отметил, что временные меры, такие как изоляция впускного канала, обеспечивают лишь краткосрочное облегчение. Он отметил необходимость долгосрочного решения, в частности строительства новой насосной станции.

Отдельно он предостерег постоянную угрозу из-за боевых действий в непосредственной близости к объекту, что значительно усложняет ситуацию.

"Постоянные военные действия, в частности удары в непосредственной близости от площадки ЗАЭС, вызывают серьезную обеспокоенность, увеличивая уровень стресса и риска", – подчеркнул Гросси.

Напомним, в июле этого года в районе Запорожской АЭС фиксировали задымление, вызванное лесным пожаром. В августе ситуация повторилась – вблизи станции снова появилось задымление. Очевидцы в социальных сетях писали о сильном пожаре на территории станции или рядом с ней.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположен в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область МАГАТЭ Запорожская АЭС война ядерная безопасность охлаждение
Удар по дому в Запорожье: момент атаки зафиксировали камеры наблюдения
09 сентября 2025, 07:58
Россия изменила тактику ударов по Украине
07 сентября 2025, 17:58
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Одесской области будут судить двух подростков за пытки и издевательства над 12-летним мальчиком
09 сентября 2025, 10:51
В Запорожье мужчина украл у знакомой криптовалюты на 70 тысяч долларов
09 сентября 2025, 10:25
В Киеве задержали парня, который ограбил военную в кафе
09 сентября 2025, 10:15
На Кировоградщине двое мужчин напали на полицейских во время проверки документов
09 сентября 2025, 09:56
На Львовщине автомобиль вылетел с дороги: есть пострадавший
09 сентября 2025, 09:39
Россияне ночью обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
09 сентября 2025, 09:24
На Львовщине пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии возрастом в 200 млн лет
09 сентября 2025, 09:11
Силы ПВО ночью обезвредили 60 из 84 вражеских дронов: есть попадания на 10 локациях
09 сентября 2025, 08:56
В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли шесть человек, еще 10 – ранены
09 сентября 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »