Ситуация на Запорожской АЭС приближается к опасной черте – МАГАТЭ

Фото: из открытых источников

На Запорожской атомной электростанции нарушены шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности, что представляет серьезную угрозу

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совета управляющих агентства в Вене, передает RegioNews.

По его словам, из шести внешних линий электропередач работает только одна. Если с ней что-нибудь произойдет – станция может остаться без питания, что критически опасно.



Все шесть реакторов остановлены и находятся в холодном состоянии, но Гросси предупреждает: перезапустить их сейчас невозможно, ведь станция не готова к этому из-за проблем с охлаждением.

Уровень воды в охлаждающем пруду упал до 13,4 м. Если опустится ниже 12 м – система охлаждения просто перестанет работать.

Гросси отметил, что временные меры, такие как изоляция впускного канала, обеспечивают лишь краткосрочное облегчение. Он отметил необходимость долгосрочного решения, в частности строительства новой насосной станции.

Отдельно он предостерег постоянную угрозу из-за боевых действий в непосредственной близости к объекту, что значительно усложняет ситуацию.

"Постоянные военные действия, в частности удары в непосредственной близости от площадки ЗАЭС, вызывают серьезную обеспокоенность, увеличивая уровень стресса и риска", – подчеркнул Гросси.

Напомним, в июле этого года в районе Запорожской АЭС фиксировали задымление, вызванное лесным пожаром. В августе ситуация повторилась – вблизи станции снова появилось задымление. Очевидцы в социальных сетях писали о сильном пожаре на территории станции или рядом с ней.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположен в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.