09 сентября 2025, 12:25

Россия ударила авиабомбой по гражданским в Донецкой области: более 20 погибших

09 сентября 2025, 12:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области, погибли более 20 человек. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой… Прямо по людям. Обычные гражданские. В момент, когда выдавали пенсии. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал глава государства.

По словам президента, подобные преступления должны вызвать жесткую международную реакцию.

"Россия продолжает уничтожать жизнь, но избегает новых сильных санкций. Мир не должен молчать. Нужна реакция США, Европы, G20. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", – подчеркнул Зеленский.

На месте трагедии работают экстренные службы, точное количество жертв уточняется.

Напомним, во вторник, 9 сентября, российские войска дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В частности, оккупанты ударили по территории образовательного учреждения города.

В течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей. Кроме того, ранения получили 10 человек.

