Фото: полиция

В течение 8 сентября в результате вражеских атак в Донецкой области погибли шесть мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Два человека погибли в Новодонецком, а также по одному человеку – в Константиновке, Нововикторовке, Белицком и Родинском.

За сутки в области ранения получили 10 человек.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3599 погибших и 8045 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью 9 сентября россияне атаковали ударными дронами Запорожье. Беспилотник попал по частному дому, ранения получила 66-летняя женщина.

Момент атаки зафиксировали камеры видеонаблюдения.