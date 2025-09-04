РФ сбросила авиабомбы на больницу в Константиновке

фото: Донецкая ОВА

Россияне нанесли авиаудар по работающей больнице в Константиновке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Как отмечается, россияне прицельно сбросили 3 авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей.

"Удары по гражданской и социальной инфраструктуре – сознательный выбор россиян, целенаправленные террористические акты", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября россияне обстреляли Константиновку из артиллерии. В результате обстрелов погибли 8 мирных жителей.