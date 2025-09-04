РФ скинула авіабомби на лікарню в Костянтинівці
Росіяни нанесли авіаудар по працюючій лікарні в Костянтинівці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Як зазначається, росіяни прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів.
"Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі – це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії. Внаслідок обстрілів загинуло 8 мирних жителів.
На Донеччині в зоні бойових дій залишаються 17 тисяч цивільних
04 вересня 2025, 14:14
