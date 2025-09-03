ВСУ откинули россиян в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские военные откинули россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные DeepState.

Как отмечается, ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру возле населенного пункта Толстое Донецкой области. Таким образом, россияне больше не контролируют этот участок.

В то же время РФ сейчас сосредоточила внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терново.

Напомним, 3 сентября россияне снова ударили по Дружковке. В результате обстрелов ранения получили 7 человек.