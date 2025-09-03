15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 15:55

ВСУ откинули россиян в Донецкой области

03 сентября 2025, 15:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские военные откинули россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные DeepState.

Как отмечается, ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру возле населенного пункта Толстое Донецкой области. Таким образом, россияне больше не контролируют этот участок.

В то же время РФ сейчас сосредоточила внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терново.

Напомним, 3 сентября россияне снова ударили по Дружковке. В результате обстрелов ранения получили 7 человек.

