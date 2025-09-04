08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
00:55  04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 10:09

В Донецкой области задержали агента ФСБ, который помогал россиянам готовить наступление на Константиновку

04 сентября 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Военная контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного российского агента, который помогал планировать наступления врага на позиции Сил обороны вблизи Константиновки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Главной задачей агента был сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают многочисленные атаки оккупантов и наносят им контрудары.

Полученные данные россияне планировали использовать для ударов дронами "рубикон", чтобы пробить "коридоры" для своих штурмовых групп в направлении Константиновки.

Агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, самостоятельно искавший контакт с российскими спецслужбами в Телеграмм-каналах.

По инструкции россиян агент обходил прифронтовую зону, отслеживал позиции украинских военных и отмечал их локации на гугл-картах. Его интересовали, прежде всего, дальнобойные артиллерийские батареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Нацгвардии.

Для конспирации мужчина пользовался тремя разными смартфонами: один для съемки координат, другие – для связи с куратором в закрытом чате.

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента, а также приняла меры, чтобы оградить позиции украинских сил от угрозы.

Агенту ФСБ объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине. Их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ оккупанты Донецкая область агент рф Константиновка
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье увеличилось: в ОВА показали последствия
04 сентября 2025, 11:40
Фортификационный скандал: в Раде заслушали Пронина – но диалога не вышло
04 сентября 2025, 11:35
В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
04 сентября 2025, 11:27
В Запорожье вражеский дрон попал в многоэтажку: есть раненые
04 сентября 2025, 11:15
Во Львовской области будут судить организатора контрабанды авто под видом гуманитарки
04 сентября 2025, 10:58
Автоподжоги под заказ: полиция задержала 21-летнего одессита
04 сентября 2025, 10:53
В Полтавской области женщина выпала из окна и погибла
04 сентября 2025, 10:49
Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, – Макрон
04 сентября 2025, 10:35
Во Львовской области автомобиль съехал с дороги и врезался в опору моста: пострадали женщина и ребенок
04 сентября 2025, 10:24
Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ
04 сентября 2025, 10:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »