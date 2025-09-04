Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного российского агента, который помогал планировать наступления врага на позиции Сил обороны вблизи Константиновки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Главной задачей агента был сбор и передача координат украинских войск, которые сдерживают многочисленные атаки оккупантов и наносят им контрудары.

Полученные данные россияне планировали использовать для ударов дронами "рубикон", чтобы пробить "коридоры" для своих штурмовых групп в направлении Константиновки.

Агентом оказался 39-летний инженер-технолог местного предприятия, самостоятельно искавший контакт с российскими спецслужбами в Телеграмм-каналах.

По инструкции россиян агент обходил прифронтовую зону, отслеживал позиции украинских военных и отмечал их локации на гугл-картах. Его интересовали, прежде всего, дальнобойные артиллерийские батареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Нацгвардии.

Для конспирации мужчина пользовался тремя разными смартфонами: один для съемки координат, другие – для связи с куратором в закрытом чате.

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента, а также приняла меры, чтобы оградить позиции украинских сил от угрозы.

Агенту ФСБ объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине. Их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак.