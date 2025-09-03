Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии, погибли 8 мирных жителей
В среду, 3 сентября, армия РФ снова обстреляла Константиновку из артиллерии
Как передает RegioNews, об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Отмечается, что 3 сентября в период времени с 10:30 до 11:50 российские войска обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии. В результате вражеских атак погибли три женщины и пятеро мужчин.
Кроме того, телесные повреждения получили 6 человек. Они доставлены в больницу.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Дружковку в Донецкой области. Оккупанты ударили по городу из РСЗО "Смерч".
