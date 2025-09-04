15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 13:56

В Донецкой области в зоне боевых действий остаются 17 тысяч гражданских

04 сентября 2025, 13:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области в громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, находятся около 17 тысяч гражданских, среди них – 34 ребенка

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Чиновник уточнил, что в зону активных боевых действий в области отнесены 18 громад региона.

По его словам, с подконтрольной украинским властям части области уже эвакуировали более 1 млн 290 тыс. человек, среди них – более 197 тыс. детей и почти 47 тыс. человек с инвалидностью.

За последнюю неделю выехали еще 1830 жителей, в том числе 309 детей.

Всего на подконтрольной Украине территории Донетчины остаются около 216 тыс. гражданских, из них примерно 16 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков ISW, армия РФ сменила приоритет – попытаются полностью захватить Донетчину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область жители война фронт боевые действия гражданские
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
04 сентября 2025, 15:12
На Львовщине в рейсовом автобусе из Варшавы нашли тайник с почти 700 вейпами
04 сентября 2025, 14:55
В Кировоградской области Toyota врезалась в стелу: погиб 22-летний парень
04 сентября 2025, 14:33
Россияне ударили из артиллерии по Херсону: пострадали четверо коммунальщиков
04 сентября 2025, 14:14
В Сумской области мужчину задержали за распространение детской порнографии
04 сентября 2025, 13:34
Заложили взрывчатку под авто военного: во Львове "на горячем" задержали подростков
04 сентября 2025, 13:26
На Харьковщине двое парней выманивали банковские данные граждан через фишинговые ссылки
04 сентября 2025, 13:19
Метровый гельминт из-за суши: во Львове впервые обнаружили редкое паразитарное заболевание у ребенка
04 сентября 2025, 12:59
Продолжался более 40 лет: в Тернополе зафиксировали температурный рекорд
04 сентября 2025, 12:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »