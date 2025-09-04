Иллюстративное фото: из открытых источников

В Донецкой области в громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, находятся около 17 тысяч гражданских, среди них – 34 ребенка

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Чиновник уточнил, что в зону активных боевых действий в области отнесены 18 громад региона.

По его словам, с подконтрольной украинским властям части области уже эвакуировали более 1 млн 290 тыс. человек, среди них – более 197 тыс. детей и почти 47 тыс. человек с инвалидностью.

За последнюю неделю выехали еще 1830 жителей, в том числе 309 детей.

Всего на подконтрольной Украине территории Донетчины остаются около 216 тыс. гражданских, из них примерно 16 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно перемещать технику. По мнению аналитиков ISW, армия РФ сменила приоритет – попытаются полностью захватить Донетчину.