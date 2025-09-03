Иллюстративное фото

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Вадима Филашкина, в результате атаки врага семь человек получили ранения. Также повреждены шесть многоквартирных домов, учебные заведения, транспортные средства.

Среди пострадавших – 17-летняя девушка. Она получила контузию. Другие потерпевшие получили контузии и осколочные ранения. Всем оказывают необходимую помощь.

Напомним, ранее российская армия атаковала Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на пяти локациях.