Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
Российская армия 3 сентября нанесла удар по Донбасу. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Вадима Филашкина, в результате атаки врага семь человек получили ранения. Также повреждены шесть многоквартирных домов, учебные заведения, транспортные средства.
Среди пострадавших – 17-летняя девушка. Она получила контузию. Другие потерпевшие получили контузии и осколочные ранения. Всем оказывают необходимую помощь.
Напомним, ранее российская армия атаковала Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на пяти локациях.
На Днепропетровщине россияне убили мужчинуВсе новости »
03 сентября 2025, 16:45Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила более 20 ракет и 430 российских дронов
03 сентября 2025, 09:16Россияне запустили по Львову около 15 дронов: разрушен склад
03 сентября 2025, 08:58
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
51-летняя адвокат и ее сын подозреваются в фиктивном увольнении военных со службы в Житомире
03 сентября 2025, 19:48Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправы людей за $5 тыс. с каждого
03 сентября 2025, 19:10Брат убил сестру: в Белой Церкви 17-летняя девушка погибла от ножевых ранений
03 сентября 2025, 18:58Два района Днепропетровщины подверглись обстрелам: есть погибший, пострадала 49-летняя женщина
03 сентября 2025, 18:48Хотел продать технику: в Прикарпатье мужчина стал жертвой аферистов
03 сентября 2025, 18:40В Херсоне будут судить коллаборанта, охранявшего главное управление оккупационной полиции
03 сентября 2025, 18:32В Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка
03 сентября 2025, 17:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »