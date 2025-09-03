Ілюстративне фото

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Вадима Філашкіна, внаслідок атаки ворога семеро людей отримали поранення. Також пошкоджено шість багатоквартирних будинків, освітні заклади, транспортні засоби.

Серед постраждалих 17-річна дівчина. Вона отримала контузію. Інші потерпілі отримали контузії та осколкові поранення. Всім надають потрібну допомогу.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 30 ударних дронів у дев'яти місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на п’яти локаціях.