15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 19:40

Росіяни атакували Дружківку артилерією: сеерд постраждалих 17-річна дівчина

03 вересня 2025, 19:40
Ілюстративне фото
Російська армія 3 вересня завдала удару по Донеччині. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Вадима Філашкіна, внаслідок атаки ворога семеро людей отримали поранення. Також пошкоджено шість багатоквартирних будинків, освітні заклади, транспортні засоби.

Серед постраждалих 17-річна дівчина. Вона отримала контузію. Інші потерпілі отримали контузії та осколкові поранення. Всім надають потрібну допомогу.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 30 ударних дронів у дев'яти місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на п’яти локаціях.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
