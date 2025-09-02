09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 08:31

Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локациях

02 сентября 2025, 08:31
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили и подавили 120 вражеских дронов Shahed и других типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.

В то же время, зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на пяти локациях.

Напомним, в результате атаки вражеских беспилотников ночью 2 сентября в Белой Церкви на Киевщине разрушены ангары и здание предприятия. Погиб мужчина, его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

