Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локациях
В ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Атаку дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили и подавили 120 вражеских дронов Shahed и других типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.
В то же время, зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на пяти локациях.
Напомним, в результате атаки вражеских беспилотников ночью 2 сентября в Белой Церкви на Киевщине разрушены ангары и здание предприятия. Погиб мужчина, его тело обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.