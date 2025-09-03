На Днепропетровщине россияне убили мужчину
3 сентября российские военные нанесли удар по Никополю. В результате атаки погиб местный житель
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в результате обстрела в Никополе погиб мужчина. Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким.
Известно, что также в результате вражеской атаки повреждены частные дома и гараж.
Напомним, ранее в Днепропетровской области россияне атаковали энергетиков ДТЭК, когда те проводили аварийные работы вблизи линии фронта. Известно, что транспортное средство полностью сгорело вместе с оборудованием.
