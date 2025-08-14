43 миллиона "осели" в карманах: громкая антикоррупционная операция в Донецкой области
В Донецкой области разоблачили масштабные коррупционные схемы с участием должностных лиц и предпринимателей. Вместо помощи военным и гражданским они организовали сделки на миллионы гривен — во время военного положения и в условиях постоянной угрозы со стороны России
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным прокуратуры Донецкой области, в рамках спецоперации правоохранители провели следственные действия в пяти областях - Донецкой, Черниговской, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской - и столице.
Подозрение уже объявлено 20 лицам. Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 43,7 миллиона гривен.
Среди выявленных преступлений:
- В Лимане, в 15 км от фронта, директор фирмы поставил для нужд общины укрытия, которые вместо 20 человек вмещали только 8. Ущерб — 2,1 млн грн.
- Директор медучреждения переплатил за оборудование около 200 тыс. грн.
- Эксчельник департамента ОГА "принял" невыполненные работы на насосной станции - убытки 4,7 млн грн.
- В Криворожском сельсовете приобрели генераторы по завышенным ценам – убытки 153 тыс. грн.
Схемы с зарплатами и цифровыми подписями:
- Бывшие бухгалтеры и чиновники безосновательно насчитали зарплаты - 3,9 млн грн убытков.
- Глава Новодонецкого поселкового совета передал постороннему лицу свою цифровую подпись и пароли от банковской системы — убытки 1,5 млн грн.
- Депутат-директор больницы создала "липовый" штат и получила 13,2 млн грн по программе медгарантий.
Злоупотребление в образовании:
- В Новогродовке во время ремонта детсада присвоили более 1 млн грн.
- В Покровске завысили цену ремонта укрытия на полмиллиона.
- Закупка школьных ноутбуков обошлась вдвое дороже – еще 600 тыс. грн убытков.
- В Доброполье переплатили за электроэнергию почти 1 млн. грн.
Хищение в лесном хозяйстве
Бывшие руководители ГП "Славянский лесхоз" и чиновники лесозащитного предприятия сфальсифицировали документы и незаконно вырубили более 50 гектаров леса. Ущерб - 14,7 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:
- присвоение имущества,
- злоупотребление властью,
- служебная халатность,
- подделка документов,
- нарушение правил охраны лесов.
Сейчас готовятся ходатайство в суд об избрании мер. Также принимаются меры по возвращению ущерба государству.
Напомним, в Запорожье разоблачили схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификаций. Правоохранители установили, что должностные лица Мелитопольской РГА вместе с представителями нескольких частных фирм завышали стоимость материалов и оборудования для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
