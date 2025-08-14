07:35  14 августа
14 августа 2025, 11:43

43 миллиона "осели" в карманах: громкая антикоррупционная операция в Донецкой области

14 августа 2025, 11:43
фото: Донецкая областная прокуратура
В Донецкой области разоблачили масштабные коррупционные схемы с участием должностных лиц и предпринимателей. Вместо помощи военным и гражданским они организовали сделки на миллионы гривен — во время военного положения и в условиях постоянной угрозы со стороны России

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным прокуратуры Донецкой области, в рамках спецоперации правоохранители провели следственные действия в пяти областях - Донецкой, Черниговской, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской - и столице.

Подозрение уже объявлено 20 лицам. Общая сумма нанесенного государству ущерба - более 43,7 миллиона гривен.

Среди выявленных преступлений:

  • В Лимане, в 15 км от фронта, директор фирмы поставил для нужд общины укрытия, которые вместо 20 человек вмещали только 8. Ущерб — 2,1 млн грн.
  • Директор медучреждения переплатил за оборудование около 200 тыс. грн.
  • Эксчельник департамента ОГА "принял" невыполненные работы на насосной станции - убытки 4,7 млн грн.
  • В Криворожском сельсовете приобрели генераторы по завышенным ценам – убытки 153 тыс. грн.

Схемы с зарплатами и цифровыми подписями:

  • Бывшие бухгалтеры и чиновники безосновательно насчитали зарплаты - 3,9 млн грн убытков.
  • Глава Новодонецкого поселкового совета передал постороннему лицу свою цифровую подпись и пароли от банковской системы — убытки 1,5 млн грн.
  • Депутат-директор больницы создала "липовый" штат и получила 13,2 млн грн по программе медгарантий.

Злоупотребление в образовании:

  • В Новогродовке во время ремонта детсада присвоили более 1 млн грн.
  • В Покровске завысили цену ремонта укрытия на полмиллиона.
  • Закупка школьных ноутбуков обошлась вдвое дороже – еще 600 тыс. грн убытков.
  • В Доброполье переплатили за электроэнергию почти 1 млн. грн.

Хищение в лесном хозяйстве

Бывшие руководители ГП "Славянский лесхоз" и чиновники лесозащитного предприятия сфальсифицировали документы и незаконно вырубили более 50 гектаров леса. Ущерб - 14,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • присвоение имущества,
  • злоупотребление властью,
  • служебная халатность,
  • подделка документов,
  • нарушение правил охраны лесов.

Сейчас готовятся ходатайство в суд об избрании мер. Также принимаются меры по возвращению ущерба государству.

Напомним, в Запорожье разоблачили схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификаций. Правоохранители установили, что должностные лица Мелитопольской РГА вместе с представителями нескольких частных фирм завышали стоимость материалов и оборудования для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Читайте также: "Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков

