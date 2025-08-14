43 мільйони "осіли" в кишенях: гучна антикорупційна операція на Донеччині

фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині викрили масштабні корупційні схеми за участі посадовців та підприємців. Замість допомоги військовим та цивільним, вони організували оборудки на мільйони гривень — під час воєнного стану та в умовах постійної загрози з боку Росії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури Донецької області, у межах спецоперації правоохоронці провели слідчі дії в п'яти областях — Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Київській — та у столиці.

Підозру вже оголошено 20 особам. Загальна сума завданих державі збитків — понад 43,7 мільйона гривень.

Серед виявлених злочинів:

У Лимані, за 15 км від фронту, директор фірми поставив для потреб громади укриття, які замість 20 осіб вміщували лише 8. Збитки — 2,1 млн грн.

Директор медзакладу переплатив за обладнання майже 200 тис. грн.

Ексочільник департаменту ОДА "прийняв" невиконані роботи на насосній станції — збитки 4,7 млн грн.

У Криворізькій сільраді придбали генератори за завищеними цінами — збитки 153 тис. грн.

Схеми з зарплатами та цифровими підписами:

Колишні бухгалтери та чиновники безпідставно нарахували зарплати — 3,9 млн грн збитків.

Голова Новодонецької селищної ради передав сторонній особі свій цифровий підпис і паролі від банківської системи — збитки 1,5 млн грн.

Депутатка-директорка лікарні створила "липовий" штат і отримала 13,2 млн грн за програмою медгарантій.

Зловживання в освіті:

У Новогродівці під час ремонту дитсадка привласнили понад 1 млн грн.

У Покровську завищили ціну ремонту укриття на пів мільйона.

Закупівля шкільних ноутбуків обійшлася вдвічі дорожче — ще 600 тис. грн збитків.

У Добропіллі переплатили за електроенергію майже 1 млн грн.

Розкрадання в лісовому господарстві

Колишні керівники ДП "Слов’янський лісгосп" та посадовці лісозахисного підприємства сфальсифікували документи та незаконно вирубали понад 50 гектарів лісу. Збитки — 14,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

привласнення майна,

зловживання владою,

службова недбалість,

підробка документів,

порушення правил охорони лісів.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Також вживаються заходи для повернення збитків державі.

Нагадаємо, на Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій. Правоохоронці встановили, що посадовці Мелітопольської РДА разом із представниками кількох приватних фірм завищували вартість матеріалів та обладнання для зведення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

