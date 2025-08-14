Фото: БЭБ

Чиновники Мелитопольской РГА и предприниматели присвоили миллионы, выделенные на фортификационные сооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

Правоохранители установили, что чиновники Мелитопольской РГА вместе с представителями нескольких частных фирм завышали стоимость материалов и оборудования для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. В сметах и отчетности вносили ложные данные. Таким образом, фигуранты присвоили более 6,47 млн грн бюджетных средств.

Ущерб подтвердили судебные экспертизы. В ходе расследования правоохранители провели 11 обысков, изъяли документацию, технику, телефоны, печати предприятий и другие доказательства.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении в отмывании средств и присвоении имущества в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Расследование продолжается.

