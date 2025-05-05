"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков

Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собственными жизнями. RegioNews расскажет о старостах, которые вопреки обстрелам доставляли продовольствие в полуразрушенные села, вместе с земляками строили "дорогу жизни", организовывали быт людей в условиях многомесячного отсутствия электроэнергии

Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собственными жизнями. RegioNews расскажет о старостах, которые вопреки обстрелам доставляли продовольствие в полуразрушенные села, вместе с земляками строили "дорогу жизни", организовывали быт людей в условиях многомесячного отсутствия электроэнергии

фото: АР

Желание помочь в критической ситуации — мотивирующий фактор для многих людей, который в свою очередь стимулирует общество к объединению и развитию. И радует, когда это понимают управленцы, от действий которых зависят условия жизни многих людей. Несмотря на предубеждение многих украинцев в отношении к представителям власти, есть немало управленцев, для которых благо людей является первостепенной задачей. И жизнь показывает, что таких людей больше всего можно встретить среди представителей органов местного самоуправления, которые длительное время живут среди своих земляков и знают их трудности.

Будни прифронтового старосты

Начать хотелось бы с Павловского старостинского округа Белопольской общины Сумской области. Данный населенный пункт протяженностью 12 км находится в двух километрах от границы с РФ из-за чего подвергался обстрелам фактически с первых дней полномасштабной войны. С началом "Курской операции" в августе прошлого года село фактически было уничтожено артиллерией и сожжено дронами, которые разливали зажигательную смесь. На сегодняшний день в населенном пункте проживают 25 человек, которые живут без света, магазинов и газа, а мобильная связь ловит в одной точке на пригорке. И все же оставшиеся жители предпочитают оставаться, пусть и в таких тяжелых условиях, но все же у себя дома. Поскольку никакие службы и волонтеры в село из-за опасности обстрелов не ездят, все необходимое людям доставляет глава Павловского старостинского округа Светлана Федорченко.

Глава Павловского старостинского округа Сумской области Светлана Федорченко. Фото: из личного архива

"Едем вместе с мужем раз в неделю. Не доезжая села оставляем машину и далее идем пешком потому как опасно. Если ранее били минометами, то сейчас основная опасность — дроны. Они постоянно летают над селом и большую часть домов сожгли именно с помощью дронов. Попадали неоднократно дронами по автомобилям местных жителей. Я и сама попадала под обстрелы. Еще проблема в том, что мне приходится заходить в каждый дом, а это дополнительный риск попасть под обстрел", — рассказала RegioNews староста села.

Свое решение ездить в Павловку несмотря на опасность Светлана Федорченко объясняет ответственностью перед жителями.

"Я не могу бросить на произвол своих людей так как тогда они никому не будут нужны. Поэтому я постоянно рискую, боюсь, но продолжаю ездить" — рассказала глава села.

Староста не ограничивается поездками в Павловку. Около сотни ее односельчан проживают в ближайшем городе Белополье, который практически ежедневно обстреливается. Тем не менее в городе продолжают работать госслужбы и Светлане Федорченко приходится постоянно передвигаться и помогать землякам, решать всевозможные административные вопросы.

Сама староста проживает в Сумах, что в 30 км от Белополья. Женщина с мужем покинули село одними из последних, и то после того как их дом был поврежден из-за попадания дрона.

"В своем доме я проживала до последнего. И только когда в селе оставалось 25 человек решили с мужем выехать", — отметила глава села.

До массового выезда населения Павловки в августе 2024 г. старосте приходилось предпринимать ряд сложных организационных мер связанных с обеспечением жизни населенного пункта — заниматься вопросами снабжения продовольствием, водой, электроснабжением. Из числа местных жителей Светлана Федорченко организовала бригаду, которая занималась восстановлением поврежденных линий электропередач после обстрелов. Также на собственном транспорте она неоднократно вывозила раненных жителей в Белополье, поскольку скорая уже не приезжала на вызовы из-за опасности для жизни медиков. Несколько раз староста попадала под обстрелы. Однажды местные жители сообщили ей, что после обстрела "Градом" ранения получил местный житель, ехавший по селу на скутере. Вместе с мужем и медсестрой Светлана Федорченко приехала на место. Во время оказания первой помощи люди заметили, что над ними висит дрон. Едва им удалось погрузить раненного в авто и немного отъехать, как место, где они только что находились было накрыто минометным огнем. Также староста попадала под обстрелы находясь в сельском фельдшерско-акушерском пункте, а также в момент общения со съемочной группой одного из каналов, и в момент доставки продовольствия в село.

Нежелание ощущать себя предателем

Село Успеновка Гуляйпольской общины Запорожской области расположено в 13 км от линии фронта. Из-за обстрелов в населенном пункте разрушено или повреждено до 70% жилья. Тем не менее, ситуация не настолько критическая как в селе Павловка. В Успеновку регулярно доставляются продовольствие, средства гигиены, вода. И все же, несмотря на существенную поддержку благотворителей и органов власти, местной администрации приходится оперативно решать множество задач. Например, обеспечение людей источниками электропитания, поскольку Успеновка как и вся община уже три года живет без электроэнергии. Также остро стоят вопросы обеспечения людей стройматериалами для ремонта поврежденных домов, а также вопрос с обеспечением продовольствием, подгузниками для маломобильных людей и пенсионеров и пр.

Староста села Успеновка Запорожской области Александр Репетун. Фото: "Суспильне"

Староста села Александр Репетун рассказал RegioNews что ему нередко приходится ежедневно ездить в Запорожье что за 100 км от села для решения гуманитарных вопросов. При этом глава села подчеркивает, что не все трудности он в состоянии решить так как не обладает достаточными ресурсами и полномочиями.

Человеческий фактор — это еще одна важнейшая составляющая работы старостой в прифронтовом населенном пункте. Ведь мало приложить усилия для решения административных задач, обеспечить жителей всем необходимым, — нужно еще оказывать людям моральную поддержку, обладать умением решать возникающие конфликтные ситуации. Бывали случаи, когда староста вынужден был отказывать благотворителям в принятии гуманитарной помощи, поскольку ее было очень мало и выдать могли лишь ограниченному количеству людей.

"Тогда я предлагал отвезти гуманитарную помощь в те населенные пункты, где количество жителей меньше чем в нашем. Конечно, можно было гуманитарную помощь выдать части жителей нашего села, но люди потом спросят, почему одним раздали, а другим нет? Мы стараемся не выделять людей", — отметил староста.

Александр Репетун отмечает, что быть руководителем прифронтового населенного пункта — непростая задача, требующая много сил, времени и здоровья. При этом оставлять должность он не намерен так как в противном случае будет ощущать себя предателем по отношению к землякам среди которых он живет фактически всю свою жизнь.

"Я вырос в этом селе, живу и продолжаю работать. Пока никто не плюет мне в спину, и это самое главное. Я считаю, что в моей работе самое важное — относиться к людям так, как хочешь, чтоб они относились к тебе. Поставить себя на место человека, который пришел за советом и постараться помочь ему. Не обязательно выполнить то что просят, но хотя бы подсказать куда обратиться, у кого спросить и подсказать тех, кто бывал в подобной ситуации", — рассказал он.

Одним из знаковых проектов села в условиях военного времени староста считает дорогу, которую самостоятельно построили местные жители. Из-за обстрелов единственная возможность безопасно выехать из села — это воспользоваться грунтовыми дорогами. Но после обильных осадков "грунтовки" становятся непроходимыми для транспорта. Тогда местные жители с помощью техники за свой счет расчистили одну из грунтовых дорог, на которую уложили песок, бетонные плиты, щебень, куски асфальта, отсев — все, что было на территории села. Это в итоге позволило транспорту заезжать в село при любой погоде.

Работа под обстрелами

Похожая история с решением инфраструктурных вопросов в условиях изоляции произошла еще в одном селе Белопольской общины Сумской области — Рыжевке. Данный населенный пункт находится в километре от границы с Россией, и подобно Павловке с первых дней войны подвергался обстрелам. Однажды жители столкнулись с тем, что пути, по которым они могли выехать из села, оказались не проездными из-за разлившегося ручья, а другая часть территории была заминирована. На тот момент в селе оставалось до десятка трудоспособных мужчин.

Местный староста Сергей Аникин предложил построить мост через ручей. Работа была опасной, так как по людям сразу открывался артиллерийский и минометный огонь. Староста вместе с несколькими местными жителями работали в течение двух недель по два часа в день так как дальше начинался обстрел. В итоге мост удалось построить, что позволило восстановить сообщение села с районным центром.

Староста Сергей Аникин и жители села Рыжевка строят мост. Фото: из личного архива

Староста Сергей Аникин и жители села Рыжевка строят мост. Фото: из личного архива

Сам Сергей Аникин до начала полномасштабного вторжения работал главным лесничим района, но впоследствии жители Рыжевки избрали его старостой, так как в условиях войны мужчина активно занимался поддержкой односельчан. После того как из-за обстрелов была повреждена линия электропередач, Сергей Анатольевич договорился с бригадой энергетиков и с их помощью удалось вернуть электроэнергию в село. Однако через несколько месяцев линия вновь была перебита и на этот раз энергетики наотрез отказались ехать из-за риска попасть под обстрел. Тогда староста собрал жителей и вместе с ними попытался восстановить электроснабжение, впрочем сделать это без специалистов и необходимых ресурсов жителям села было не под силу.

Староста села Рыжевка Сумской области Сергей Аникин. Фото: из личного архива

Нашим журналистам Сергей Аникин рассказал, что неоднократно попадал под обстрелы. Один раз даже наступил на растяжку, которую не заметил в траве. К счастью, растяжка не сработала и мужчина и шедшая за ним женщина не пострадали. Весной прошлого года из-за интенсивных обстрелов Рыжевку покинули практически все жители и в селе оставалось всего шесть человек. Этим людям староста продолжал возить продовольствие, хотя для него самого это было смертельно опасно, так как любой четырехколесный транспорт пытавшийся заехать в село подвергался обстрелам. В итоге старосте приходилось ездить на мотоцикле или велосипеде.

"Если ехать машиной, по ней сразу будет вестись обстрел, может прилететь FPV-дрон. Если же ехать мопедом, есть лучик надежды, что по нему стрелять не будут", — подытожил Сергей Аникин.

Сегодня со стороны представителей власти можно услышать множество зажигательных речей поддержки в отношении граждан и которые во многих случаях заканчиваются пустыми словами. И все же, приведенные в материале примеры показывают, что есть управленцы, которые ставят в приоритет благополучие людей, и готовы посвящать этому свое время здоровье и даже жизнь. Объяснить это можно как личными качествами конкретного человека, так и подспудным желанием создать условия поддержки людей, направленных на совместное выживание и развитие. Это понимание находит сегодня все большее одобрение среди людей, и является высоким мотивирующим фактором для создания лучших условий жизни и развития страны.