13 августа 2025, 13:47

Фиктивная инвалидность в госорганах: в ДБР рассказали, сколько решений отменено

13 августа 2025, 13:47
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований отменило более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) о назначении инвалидности должностным лицам в правоохранительных и государственных органах. Продолжается проверка более 2,6 тысячи медицинских дел из более чем 70 госорганов

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, передает RegioNews.

По его словам, проверки проходят в рамках уголовного производства по инициативе ГБР и решению СНБО.

Уже рассмотрено около 2 тысяч дел. Из них более 800 решений отменено как необоснованные, более чем в 400 случаях изменена группа или срок инвалидности.

Около 100 должностных лиц вызваны на дополнительное обследование.

Основной целью фиктивного оформления инвалидности было получение пенсии и избегание призыва на военную службу.

Больше всего отмененных решений среди работников таможни, налоговой службы, прокуратуры и правоохранительных органов.

Как известно, по данным ДБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн. в год.

Напомним, Министерство здравоохранения совместно с правоохранительными органами продолжают проверки решений МСЭК , которыми была установлена инвалидность должностным лицам государственных органов. В настоящее время в проверку включено 2630 дел чиновников из более 70 государственных органов.

