14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 22:07

Подарки на миллионы: украинские чиновники декларируют более 3,4 миллиарда подарков каждый год

13 августа 2025, 22:07
Иллюстративное фото
Национальное агентство по предотвращению коррупции проанализировало декларации государственных служащих и представителей местного самоуправления. Выяснилось, что во многих случаях миллионы наличных денег указывают в качестве подарков

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

По данным Нацагентства, за 2021 год было 24,2 тысячи деклараций чиновников, в которых в общей сложности указали 3,48 миллиарда гривен денежных подарков. В 2022 году таких деклараций было 20,3 тысяч с подарками на 3,93 миллиарда гривен.

В 2023 году 24,2 тысячи чиновников получили в подарок 3,52 миллиарда гривен. Уже в прошлом году в 25,4 тысячи деклараций было указано подарков на 4,39 миллиарда гривен. Стоит отметить, что речь идет именно о наличных деньгах.

"Конечно, у каждого, в частности, и у публичных служащих могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие лица. Однако некоторые недобродетели декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконного состояния", - отметили в Нацагентстве.

При проведении полных проверок деклараций часто выявляются нарушения. В частности, декларанты не могут предоставить подтверждающие документы о получении таких подарков или НАПК устанавливает, что подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей.

Напомним, украинские чиновники продолжают допускать многочисленные нарушения при подаче деклараций. Только за полгода в каждом третьем были обнаружены существенные неточности на миллиарды гривен.

