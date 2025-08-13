Иллюстративное фото

Национальное агентство по предотвращению коррупции проанализировало декларации государственных служащих и представителей местного самоуправления. Выяснилось, что во многих случаях миллионы наличных денег указывают в качестве подарков

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

По данным Нацагентства, за 2021 год было 24,2 тысячи деклараций чиновников, в которых в общей сложности указали 3,48 миллиарда гривен денежных подарков. В 2022 году таких деклараций было 20,3 тысяч с подарками на 3,93 миллиарда гривен.

В 2023 году 24,2 тысячи чиновников получили в подарок 3,52 миллиарда гривен. Уже в прошлом году в 25,4 тысячи деклараций было указано подарков на 4,39 миллиарда гривен. Стоит отметить, что речь идет именно о наличных деньгах.

"Конечно, у каждого, в частности, и у публичных служащих могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие лица. Однако некоторые недобродетели декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконного состояния", - отметили в Нацагентстве.

При проведении полных проверок деклараций часто выявляются нарушения. В частности, декларанты не могут предоставить подтверждающие документы о получении таких подарков или НАПК устанавливает, что подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей.

Напомним, украинские чиновники продолжают допускать многочисленные нарушения при подаче деклараций. Только за полгода в каждом третьем были обнаружены существенные неточности на миллиарды гривен.