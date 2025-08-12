18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 19:59

В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительство жилья для военных

12 августа 2025, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили главе одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе столицы.

Для реализации плана привлек других лиц, а услуги оценил в 1,3 млн долларов США.

Деньги должны были передаваться тремя траншами.

Напомним, в Киеве с начала 2023 года до сих пор не восстановили ни один жилой дом, поврежденный в результате российских атак. Речь идет не только о строительных работах, но и о компенсациях, обеспечении временным жильем или поддержке со стороны городских властей.

САП НАБУ Киев жильё коррупционная схема строительство
