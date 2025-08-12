В Киеве разоблачили масштабную коррупционную схему на строительство жилья для военных

иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП совместно с Нацполицией сообщили главе одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе столицы.

Для реализации плана привлек других лиц, а услуги оценил в 1,3 млн долларов США.

Деньги должны были передаваться тремя траншами.

Напомним, в Киеве с начала 2023 года до сих пор не восстановили ни один жилой дом, поврежденный в результате российских атак. Речь идет не только о строительных работах, но и о компенсациях, обеспечении временным жильем или поддержке со стороны городских властей.