08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 09:40

Россияне повредили энергообъект в Одесской области: Черноморск остался без света

09 октября 2025, 09:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью 9 октября россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на ДТЭК и мэра Черноморска Василия Гуляева.

"Враг снова совершил атаку на нашу громаду. Повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах", – говорится в сообщении Гуляева.

Погибших нет, известно о пострадавших.

"Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме села Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Начинаем развертывание Пунктов несокрушимости. В случае необходимости обращайтесь в аварийные службы", - отметил мэр.

По информации ДТЭК, энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.

Отмечается, что повреждения значительны, ремонт объекта потребует времени.

Напомним, ночью 9 октября российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

