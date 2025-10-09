Российский обстрел громады на Черниговщине: пострадали дома, магазины и сельсовет
Ночью 8 октября российские войска нанесли удар беспилотниками по одному из сел Семеновской громады Новгород-Северского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате атаки повреждены жилые дома, магазины, здание сельсовета и автомобиль.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
На месте работают полицейские, которые фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
Напомним, в ночь на 9 октября РФ атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 70 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 87 дронов.
